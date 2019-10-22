Министерство финансов США в начале 2020 года намерено направить трех консультантов в Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана.

Кроме того, планируется привлечь экспертов из других американских профильных учреждений, в числе которых Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Договоренность об этом была достигнута в Вашингтоне в ходе переговоров заместителя министра финансов Узбекистана Одилбека Исакова с главой Офиса технического содействия Минфина США Ларри Макдональдом, сообщило УзА со ссылкой на посольство Узбекистана в Вашингтоне.

Стороны обсудили сотрудничество по наращиванию институционального и человеческого потенциала в сфере фискальной политики, системы управления государственным долгом и инвестициями, развития рынка капитала, налогового администрирования, а также повышения эффективности бюджетного процесса.

Представители Минфина США находились с визитом в Узбекистане в июне. В июле в ходе визита министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Вашингтон между министерствами финансов было подписано соглашение о сотрудничестве по проектам технического содействия в финансовом секторе.

По итогам встречи представителей министерств финансов в посольстве Узбекистана были подписаны технические задания по реализации программ наращивания финансового потенциала в таких сферах, как бюджетное планирование, развитие местного рынка капитала для государственных ценных бумаг и совершенствование практики управления госдолгом. В ближайшее время ожидается принятие аналогичных технических заданий в сферах управления рынком ценных бумаг и налогового администрирования.

В ноябре запланировано нескольких визитов в Узбекистан экспертов Минфина США для выработки планов взаимодействия для реализации обозначенных сфер сотрудничества. В состав экспертной группы войдут будущие консультанты, привлекаемые в ведомства Узбекистана на долгосрочной основе (от года до трех лет).