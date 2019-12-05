Десять вузов Узбекистана с 1 января 2020 года в экспериментальном порядке будут переведены на самофинансирование. Соответствующее постановление правительства было подписано 3 декабря, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, на самофинансирование переходят:

Самаркандский государственный институт иностранных языков;

Самаркандский институт экономики и сервиса;

Ташкентский государственный юридический университет;

Ташкентский государственный экономический университет;

Ташкентский финансовый институт;

Ташкентский государственный институт востоковедения;

Ташкентский фармацевтический институт;

Узбекский государственный университет мировых языков;

Ургенчский государственный университет;

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта.

При определении участников эксперимента учитывался научно-педагогический потенциал этих вузов, стабильность финансовой деятельности, адекватный уровень материально-технической базы, высокий спрос на эти специальности на рынке образовательных услуг.

Вузам определен ряд дополнительных задач: предоставление дополнительных образовательных услуг, повышение квалификации специалистов отраслей экономики и внедрение других платных услуг.

Согласно документу, срок оплаты контрактов студентов, обучающихся на платно-контрактной основе определяется договором по согласованию сторон.

Напомним, согласно постановлению президента Узбекистана от 11 июля вузы страны должны поэтапно перейти на систему самофинансирования.