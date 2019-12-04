Совместные тактические учения «Восток-2019» военнослужащих Узбекистана и России прошли на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

На церемонии открытия учений отмечалось, что мероприятие важно для укрепления боевого потенциала и повышения знаний военнослужащих по профессиональной подготовке, а также обмена опытом в борьбе с международным терроризмом для обеих сторон.

Согласно задаче учений, от подразделений требовалось уничтожить внезапно появившиеся небольшие группы условных противников и найти их объекты.

«В ходе практических занятий основное внимание уделялось вопросам обеспечения сплоченности военнослужащих и поддержке друг друга по время нанесения ущерба объектам противника», — подчеркнули в Минобороны.

Участники отработали маршевый бег на 5 км с оружием и снаряжением, преодоление препятствий на горной местности и эвакуацию раненых.

Проведено также занятие в ночное время — участники выполняли задачу по выявлению и уничтожению группы условных боевиков, запланировавших подрывную деятельность в приграничных районах.

На церемонии закрытия было отмечено, что учения прошли на высоком уровне, резюмировали в Минобороны.