30 ноября в здании Союза молодежи Узбекистана прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса на разработку мобильных приложений Ucell Mobile Challenge 2019, организаторами которого являются Ucell и IT-Park.

Результаты конкурса:

первое место (300 млн сумов) — Ucell Cashback System — кэшбек-платформа с функционалом платежного приложения, помогающая быть в контакте с абонентами;

второе место (200 млн сумов) — IZY — онлайн-агрегатор досуга с возможностью монетизации активности в социальных сетях;

третье место (100 млн сумов) — Retail Research — быстрый и удобный инструмент для совершенствования бизнеса.





С каждой из победивших команд будут подписаны контракты. По условиям документа создатели проектов должны в течение трех месяцев доработать свои продукты и принять участие в запуске данных приложений, а также в дальнейшей реализации.

Ucell Mobile Challenge 2019 — это конкурс от IT-Park и Ucell на разработку мобильных приложений с призовым фондом в 600 млн сумов по основным направлениям:

«Лучшее торговое приложение»;

«Лучшее полезное приложение для гостей и жителей страны»;

«Лучшее приложение в сфере Fintech».

Главной целью конкурса является поддержка стартап-проектов, вклад в развитие сферы ИКТ среди молодежи в Узбекистане, внедрение инновационных решений, привлечение перспективных специалистов, в том числе студентов, в разработку IT-решений.





IT-Park — комплекс объектов, зданий и сооружений, а также оборудования, предназначенных для обеспечения запуска и выведения на рынок перспективных стартап-проектов, в том числе за счет интеграции с научными и научно-образовательными организациями. Место, где активные и талантливые люди получат реальный шанс для трансформации своих идей в настоящие бизнес-проекты за счет бухгалтерской, юридической, маркетинговой и научно-образовательной поддержки.

ООО COSCOM (торговая марка Ucell) — компания основана в апреле 1996 года. На протяжении всей своей деятельности компания Ucell уделяет особое внимание разработке новых предложений для абонентов. Также компания продолжает расширять сетевое покрытие, чтобы услуги оператора стали доступными и для тех, кто живет в наиболее отдаленных районах Узбекистана.





За период, минувший со времени смены собственника в декабре 2018 года, коллективу удалось добиться ряда положительных результатов. Компания Ucell, один из крупнейших операторов сотовой связи Узбекистана, стремится к тому, чтобы с помощью внедряемых современных технологий, хорошее качество жизни было доступно повсеместно и полезно каждому.

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