30 ноября в Ташкенте прошло 24-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, на котором рассмотрено 10 законов и 7 других вопросов. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов подготовил фоторепортаж с заседания.

Фото

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

Заместитель генерального прокурора Светлана Артыкова.

Министр строительства Батыр Закиров.


Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

Заместитель министра финансов Дильшод Султанов.

Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

Министр жилищно-коммунального обслуживания Музаффар Салиев.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности, сенатор Рустам Иноятов.

Сенатор Валерий Тян.

Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.


Заместитель председателя Сената, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов.

Вице-премьер, председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова.

Хоким Бухарской области Уктам Барноев.

Хоким Джизакской области Эргаш Солиев.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев.


Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев.

Сенаторы.

Председатель Сената Танзила Нарбаева и первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.


Танзила Нарбаева.


Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

Министр народного образования Шерзод Шерматов.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов.

Министр строительства Батыр Закиров.

Министр юстиции Русланбек Давлетов.