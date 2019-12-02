30 ноября в Ташкенте прошло 24-е пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, на котором рассмотрено 10 законов и 7 других вопросов. Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов подготовил фоторепортаж с заседания.
Фото
Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков.
Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.
Заместитель генерального прокурора Светлана Артыкова.
Министр строительства Батыр Закиров.
Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.
Заместитель министра финансов Дильшод Султанов.
Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.
Министр жилищно-коммунального обслуживания Музаффар Салиев.
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.
Министр дошкольного образования Агриппина Шин.
Советник президента по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности, сенатор Рустам Иноятов.
Сенатор Валерий Тян.
Председатель Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов.
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.
Заместитель председателя Сената, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов.
Вице-премьер, председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова.
Хоким Бухарской области Уктам Барноев.
Хоким Джизакской области Эргаш Солиев.
Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев.
Заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев.
Сенаторы.
Председатель Сената Танзила Нарбаева и первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.
Танзила Нарбаева.
Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.
Министр народного образования Шерзод Шерматов.
Министр здравоохранения Алишер Шадманов.
Министр строительства Батыр Закиров.
Министр юстиции Русланбек Давлетов.