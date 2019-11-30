В Узбекистане за неделю зафиксирован 41 случай хищения природного газа на 28 млрд сумов (2,94 млн долларов). Об этом в четверг на видеоселекторном совещании в правительстве сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев. По данным правонарушениям возбуждено 240 уголовных дел, сообщает Xabar.uz.

Ранее мы писали, что на совещании премьер-министр Абдулла Арипов подверг критике несоблюдение графиков поставки газа потребителям. Он также сообщил об очень большом количестве случаев незаконного подключения к газовым сетям. «В результате страдает народ», — подчеркнул глава правительства.

На отсутствие газа в последние недели жалуются жители многих регионов Узбекистана. За последние годы многие махалли были полностью отключены от газопровода. При этом жители регулярно сталкиваются с перебоями в поставке угля и баллонов со сжиженным газом.

Одновременно по стране наблюдаются отключения электроэнергии. На отмеченном выше совещании премьер-министр сообщил, что только в течение суток 27 ноября более 300 раз вводилось ограничение на 144 линиях электропередач с напряжением 110 кВ.

В среду жители аула Шортанбай Нукусского района вышли на митинг из-за отсутствия в их домах газа. Они перекрыли автодорогу и подожгли шины. Власти занялись поставкой угля и газовых баллонов и пообещали изучить возможность подключения газа.

В октябре «Узнефтегазинспекция» выявила хищения 4,2 млн кубометров природного газа на 3,9 млрд сумов. Наиболее серьезные нарушения были отмечены в Ферганской и Джизакской областях.