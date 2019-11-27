Жители аула Шортанбай Нукусского района Каракалпакстана перекрыли автодорогу из-за отсутствия подачи природного газа. В среду появилась видеозапись, на которой видно, как несколько десятков жителей на фоне дыма от горящих шин стоят на дороге в аул, входящий в сельский сход граждан «Кирантау» в 8,5 км от районного центра.

Корреспонденту УзА в хокимияте Нукусского района сообщили, что инициаторами акции протеста стали жители аула М. Ж. и А. У. Всего на месте собрались около 70 человек.

Чтобы разобраться в ситуации, сюда прибыли хоким района А. Сейтахов и прокурор района Ш. Алламбергенов. В этот же день жителям, после изучения их потребностей, было доставлено 116 тонн угля.

Сход граждан «Кирантау» ранее был включен в список территорий, куда в зимнее время вместо природного газа должны поставляться альтернативные энергоресурсы — сжиженный газ и уголь. Однако жители отказываются покупать уголь из-за низкого качества и требуют обеспечить их природным газом.

С протестующими встретились также начальник филиала «Каракалпакстангаз» компании «Узтрансгаз» Х. Айманов и глава МВД Каракалпакстана А. Темирханов, которые «объяснили причины нехватки природного газа и незаконность акции протеста».

Созданная рабочая группа сейчас занимается вопросом стабильной поставки жителям альтернативных энергоресурсов. Сообщается, что из 1541 домохозяйства 420 нуждающимся семьям бесплатно было выделено по 500 кг угля и по 2 газовых баллона, а также 10 тележек дров.

По поручению председателя Совета Министров Каракалпакстана с 1 декабря социальные объекты схода граждан, а именно три школы, одна дошкольная образовательная организация и сельский врачебный пункт, будут подключены к газопроводу.

Власти также изучают возможность поэтапного подключения к газу жителей — после замены 16 км труб газопровода, которые пришли в негодность.

Отметим, что с похожей ситуацией, когда районы отключают от газопровода из-за нехватки топлива, в последние годы сталкиваются жители многих областей Узбекистана.