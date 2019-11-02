«Узнефтегазинспекция» обнаружила в октябре хищения газа в особо крупных объемах. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил 4,8 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе инспекции.

С 1 по 25 октября по стране было выявлено 208 оптовых потребителей, незаконно использовавших газ общим объемом 4,2 млн кубометров на сумму более 3,9 млрд сумов.

Наиболее серьезные правонарушения выявлены в Ферганской и Джизакской областях. В цехах по производству извести предприятий «Зафаробод агроэкспорт» и «Кувасой шаффоф охак» объемы незаконного потребления газа составили 1,8 млн кубометров на сумму более 1,6 млрд сумов.

В Ташкентской области свыше 25 тысяч кубометров природного газа незаконно использовано в цеху по производству керамических изделий, принадлежащем предприятию «Вайт керамик». В целом, в столичном регионе объемы незаконного потребления природного газа составили 107 тысяч кубометров.

В Навоийской области была обнаружена недостача сжиженного газа в баллонах на складах, списание его без оформления надлежащих документов и присвоение объемом в 54,1 тонны.

Всего с начала года выявлено более 2500 фактов нарушения правил пользования природным газом и более 200 — при поставке, хранении и распределении сжиженного газа в баллонах.

Материалы направлены в правоохранительные органы.