Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел видеоселекторное совещание, посвященное проблемам газо- и энергоснабжения населения и социальных объектов, сообщает Xabar.uz.

На собрании глава правительства указал, что с наступлением холодов резко возрастает потребность населения в электроэнергии и газе. Премьер отметил, что в энергоснабжении происходят серьезные проблемы, хотя зима еще не наступила. Абдулла Арипов раскритиковал недавние проблемы с подачей электричества в Ташкентском метрополитене и в ходе прямого эфира предвыборных дебатов на телевидении.

«Это позорная ситуация. В СМИ, интернет-издания и социальных сетях широко освещается справедливое недовольство граждан. Поставщики газа и электроэнергии не подходят к своей работе ответственно. Ответственные руководители ни разу не выступили в СМИ с разъяснениями или обоснованным ответом на негативные случаи», — заявил премьер.

По его словам, 27 ноября в течение суток более 300 раз вводилось ограничение на 144 линиях электропередач с напряжением 110 кВ.

«Насколько справедливо вводить на этих линиях ограничение от 1,5 до 5 часов? В результате [высказывается] возражение не только в отношении Министерства энергетики, но и в адрес правительства в целом», — признал он.

Кроме того, выявлено 31413 случаев незаконного использования электроэнергии, ущерб оценивается в 22 млрд сумов. Абдулла Арипов также указал на случаи самовольного подключения к газовым сетям.

«В результате страдает население», — подчеркнул он.

Премьер-министр осудил несвоевременную поставку газа потребителям в рамках утвержденного плана, а также подверг критике неэффективность разъяснительной работы по экономному использованию энергоресурсов.

Ранее в Министерстве энергетики объяснили, что часть потребителей отключают от энергоснабжения, чтобы «избежать нештатных ситуаций». В министерстве также напомнили о необходимости рационального потребления энергии: «не включать электроприборы без необходимости».