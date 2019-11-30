В Суперлиге Узбекистана по футболу два матча перенесены из-за тумана, сообщил у себя в Telegram заместитель генерального директор Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Диёр Имомходжаев.

Матч 26-го тура «Коканд-1912» — «Навбахор», проходивший в Коканде, остановлен на 36-й минуте. На момент остановки игры табло зафиксировало счет 1:1.

Команды продолжат встречу со второго тайма 1 декабря в 12:00, уточнило издание Championat.Asia.

Матч «Андижан» — «Кызылкум». Фото: diyorimamkhodjaev / Telegram.

Аналогичная ситуация произошла в Андижане — на 52-й минуте комиссар ПФЛ принял решение остановить игру между командами «Андижан» и «Кызылкум». Из-за густого тумана игроки не могли видеть ворота соперника. Матч также будет продолжен в 12:00 в воскресенье.

По итогам 26-го тура с большим отрывом в чемпионате лидирует «Пахтакор» (69 очков). Следом идут «Локомотив» (49), «Бунёдкор» (43) и «Согдиана» (40).