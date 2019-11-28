Кабинет Министров Узбекистана утвердил постановлением от 23 ноября Программу инклюзивности музеев на 2020−2021 годы, сообщила Norma.uz.

Программа разработана для доступа к музеям страны лиц с инвалидностью, детей дошкольного возраста, пожилых посетителей и сопровождающих их лиц. Она предусматривает реализацию ряда задач с учетом инклюзивных требований.

Развитие инфраструктуры музеев и близлежащей территории:

привести требования, предъявляемые к административным зданиям, в соответствие с международными стандартами;

организовать тактильные коридоры, комнаты матери и ребенка в музеях, системы аудиовизуального оповещения на остановках и общественном транспорте, светофоры с голосовым оповещением, подъемные устройства на станциях метро для лиц с ограниченными возможностями;

установить нескользящие и нетравматичные поручни и пандусы. Организационные мероприятия начнут с III квартала следующего года и будут продолжаться постоянно.

Внедрение в музеях практики инклюзивного обслуживания:

внедрение тифлокомментирования (лаконичное словесное описание происходящего) культурных мероприятий для слепых или слабовидящих посетителей. Срок исполнения — IV квартал 2021 года;

организация выставок экспонатов с возможностью их сознательного или вербального описания через запахи, звуки, музыку (III квартал 2020 года).

Обновление с 2021 года материально-технической базы музеев:

установка в санитарно-бытовых зданиях специальных кабин, тактильных знаков, систем предупреждающей сигнализации;

оборудование средствами синхронного перевода и радиомаяками для слепых посетителей;

установка специальных сидений для лиц с ограниченными возможностями при проведении в музеях мероприятий.

Совершенствование системы подготовки кадров для музеев. Для их работников организуют специальные курсы, обучающие специфическому общению с лицами с ограниченными возможностями, а также оказанию им первичной медицинской помощи. Мероприятия намечены на 2020−2022 годы.

Напомним, в начале ноября в Самарканде прошел Samarkand Half Marathon. Цель проекта заключилась в привлечении внимания общественности к проблеме доступности и инклюзивности объектов культуры и искусства.

Средства, вырученные с полумарафона, планируется направить на реализацию экспериментальной постановки с тифлокомментированием в одном из театров Ташкента. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

Отметим, что в сентябре обсуждался проект правительственного постановления о создании инклюзивных условий доступа в учреждениях культуры и искусства в целом.