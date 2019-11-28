Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, сообщило издание Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Поправки включают в себя норму об установлении персональной ответственности руководителей, в том числе министров и акимов, в случае привлечения за коррупцию их подчиненных.

«Отныне политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, акимы районов, обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления», — цитирует Tengrinews.kz первый заместитель председателя Антикоррупционной службы Казахстана Олжас Бектенов на пресс-конференции в Нур-Султане.

По его словам, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 дней календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказывал мнение, что руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. «Принять или не принять отставку — это прерогатива главы государства, но заявление об отставке — обязательная мера», — заявлял он в мае.