В среду водители перекрыли автодорогу М-34 «Ташкент-Гулистан» на территории города Бахт Сырдарьинской области в связи с приостановкой деятельности автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Тежамкор Метан Газ».

С начала ноября в социальных сетях появляются сообщения и фотографии об очередях на газовых заправках длиной в сотни метров. Сообщается, что из-за дефицита топлива водителям приходится часами стоять в очереди.

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Как сообщила пресс-служба УБДД УВД Сырдарьинской области, перекрытие дороги 27 ноября произошло на 84-м км автодороги из столицы в Гулистан. Несколько водителей выразили недовольство приостановкой работы заправки, взяв скамейки и перекрыв ими дорогу.

На место выехали ответственные сотрудники областного УВД. Представитель АГНКС сообщил, что водители стояли в очереди за газом со вчерашнего дня, а в 11:00 работники «Узнефтегазинспекции», Бюро принудительного исполнения и компании «Узтрансгаз» забрали счетчик газа в Агентство «Узстандарт» для проверки.

После проведения с водителями разъяснительной беседы дорога была открыта, а АГНКС возобновила деятельность, говорится в сообщении.

В пресс-службе УБДД заявили, что для предотвращения заторов к газовым заправкам, находящимся на дорогах международного и республиканского значения, прикреплены сотрудники Патрульно-постовой службы.

Накануне жители аула Шортанбай Нукусского района Каракалпакстана перекрыли автодорогу из-за отсутствия подачи природного газа. О проблемах с поставкой газа и перебоях в подаче электроэнергии сообщают жители разных регионов Узбекистана.

В конце декабря 2018 года «Газета.uz» писала об очередях на заправках в Ферганской долине. Тогда в «Узтрансгазе» объяснял проблемы резким похолоданием.