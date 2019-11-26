Политика протекционизма Узбекистана вызывает «определенную обеспокоенность» Международного валютного фонда. Об этом заявил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кахконен в ходе недавнего выступления в Центральном банке.

«Узбекистан либерализует торговлю и осуществляют реформы. У нас есть определенная обеспокоенность — недавно наблюдался обратный процесс (повышение ставок импортных пошлин — ред.). Узбекистан получит выгоду от открытого торгового режима и может стать более конкурентоспособным на региональном и международном уровне», — заявил он.

Для этого необходимо преодолеть барьеры, связанные с таможенными тарифами. «Я думаю, что необходимо приложить больше усилий в этом направлении», — сказал Юха Кахконен.

С 1 января 2020 года в рамках 11293 товарных позиций ТН ВЭД: по 2730 — будет введена ставка импортной таможенной пошлины (сейчас она по этим товарам не уплачивается) и по 1096 ставка повысится. По 7261 позициям ставка не изменится, а по 208 — снизится.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Мутолибжон Салиев отмечал, что средняя ставка таможенных пошлин повысится с 5,6% в 2019 году до 8% в 2020-м.

Ранее председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов заявлял, что долгосрочная политика государства должна стремиться к свободной торговле и что протекционизм — это временная мера, чтобы дать отечественным предпринимателям окрепнуть.