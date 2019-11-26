Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов ожидает, что через шесть месяцев основная процентная ставка (ставка рефинансирования) будет снижена. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, посвященной основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020−2022 годы.

Центробанк намерен вместо ставки рефинансирования внедрить основную процентную ставку, а также процентный коридор. Это поможет определить реальную стоимость денег через регулярные операции на открытом рынке. Уровень основной ставки будет обсуждаться на собрании правления Центрального банка не менее 8 раз в год (сейчас ставка рефинансирования определяется 4 раза в год).

Мамаризо Нурмуратов признал, что ранее ставка рефинансирования постоянно росла и никогда не снижалась. В последний раз она повысилась с 14% до 16% годовых 25 сентября 2018 года. Но с 2020 года регулятор переходит к инфляционному таргетированию с постоянной целью по инфляции на уровне 10% в 2021 году и 5% в 2023 году. Это должно повлиять на снижение ставки.

«Должен сказать, что у нас ставка рефинансирования никогда не снижалась, включая последние два года. Дай бог, если осуществим задачи, утвержденные дорожной картой, думаю, через шесть месяцев основная процентная ставка снизится. Значит, это обязательно окажет положительное влияние [на проценты] по кредитам и депозитам», — отметил глава ЦБ.





Как будет снижаться инфляция к 2023 году в рамках инфляционного таргетирования. Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения

При инфляционном таргетировании и достижении постоянного таргета по инфляции в 5% очень важным является взаимное доверие между Центральным банком и общественностью, подчеркнул он.

«Взаимное доверие означает, что мы своими действиями по достижению целей должны завоевать ваше доверие, укрепить его», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Руководитель Центробанка добавил, что снижение основной ставки будет происходить с точки зрения снижения инфляция.

«Если инфляции опустить до ожидаемых 13−14%, то мы тоже будем снижать основную ставку на 0,5−1%. Мы будем обсуждать ставку минимум восемь раз в год», — объяснил он.

Как уточнили «Газете.uz» в Центральном банке, основная ставка вместо ставки рефинансирования будет внедрена до конца года. Ставка рефинансирования пока тоже будет действовать, но основные операции будут проводиться с использованием основной ставки.

Как работает основная ставка

Как объяснили «Газете.uz» в ЦБ, регулятор определяет направления денежно-кредитной политики (ДКП) через основную ставку ЦБ, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, в том числе и краткосрочные, по которым банки заимствуют средства друг у друга.

Изменение основной ставки Центробанка предполагает соответствующие изменения в рыночных процентных ставках (этот момент является определяющим в эффективности ДКП), которые происходят в результате действия операционного механизма ДКП.