Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение о повышении ставки рефинансирования на 2 процентных пункта — до 16% годовых с 25 сентября.

Как говорится в сообщении регулятора, решение принято с учетом изменений внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены.

«Несмотря на замедление годовых темпов инфляции, данный тренд может измениться в результате реализации инфляционных рисков. Ужесточение денежно-кредитной политики поможет снизить данные риски и инфляционные ожидания», — говорится в сообщении.

Инфляция и инфляционные ожидания

Годовая инфляция продолжила снижение и составила 15,7% в августе, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

В начале текущего года, согласно базовому сценарию развития экономики, Центральный банк прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5−13,5% по итогам года. Этот прогноз был основан на сохранении благоприятных внешнеэкономических условий с дальнейшим укреплением макроэкономической стабильности в странах-основных торговых партнерах, умеренном повышении регулируемых цен и тарифов, сбалансированном исполнении консолидированного государственного бюджета и сдержанных темпах роста кредитования экономики.

Тем не менее, текущая ситуация свидетельствует о реализации инфляционных рисков, отмеченных в основных направлениях монетарной политики на 2018 год и последующих обзорах денежно-кредитной политики, отмечает ЦБ. Усиление инфляционных рисков было связано со следующими факторами.

1. Ослабление курса сума под воздействием внешних факторов. Усиление девальвационного давления связано с рыночной подстройкой экономики под существенное обесценение валют стран-основных торговых партнеров для поддержки конкурентоспособности отечественных производителей. При этом аккумулированный отклик инфляции на изменение обменного курса является статистически значимым на горизонте до семи последующих кварталов, и пик воздействия приходится на период между вторым и четвертым кварталами.

2. Расширение потребительского и инвестиционного спроса в экономике в результате высоких темпов роста объемов кредитования.

3., Либерализация регулируемых цен выше ожидаемого уровня, а также прогнозируемая рыночная корректировка тарифов на электроэнергию и природный газ. Несмотря на ощутимый вклад роста регулируемых цен в общую инфляцию, их либерализация является объективной мерой для устранения накопившихся структурных дисбалансов в экономике. Затягивание данного процесса снижает эффективность денежно-кредитной политики по обеспечению ценовой стабильности и ограничивает продвижение структурных реформ в экономике, говорится в сообщении ЦБ.

4. Увеличение бюджетных расходов по сравнению с запланированными показателями и возрастание рисков несбалансированного исполнения консолидированного государственного бюджета.

По итогам первого полугодия отмечалось снижение краткосрочных инфляционных ожиданий одновременно со стабилизацией долгосрочных ожиданий населения и бизнеса.

Однако в связи со складывающейся ситуацией во внешнем секторе и, как следствие, на внутреннем рынке по итогам августа краткосрочные инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства возросли по сравнению с июнем. При этом с июля долгосрочные инфляционные ожидания начали расти после стабильного уровня в течение второго квартала.

В августе ожидания по обменному курсу сума к доллару США существенно выросли. Если с февраля ожидания постепенно снижались и оценки на конец года были позитивными, то в августе усилились девальвационные ожидания, и оценки на конец года повысились. Повышенный уровень курсовых ожиданий на фоне текущего ослабления сума может привести к дополнительному усилению инфляционных ожиданий в будущем.

«С учетом вышеуказанных факторов вероятность превышения первоначальных прогнозных показателей инфляции на 2018 год сильно повысилась. Ожидаемый до конца 2018 года уровень годовой инфляции пересмотрен до 16−17%», — отмечает ЦБ.

Внутренние и внешние условия экономической активности

По предварительным оценкам Центрального банка, темпы экономического роста по итогам года будут в интервале 5,0−5,2%. Намеченные структурные реформы в базовых отраслях экономики и постепенный выход государственных предприятий на устойчивые показатели рентабельности могут увеличить прирост в реальном объёме ВВП в 2019-м и последующих годах, говорится в сообщении.

Высокие темпы роста инвестиций в основной капитал, в том числе государственных расходов инвестиционного характера, и увеличение потребительского спроса, позволят смягчить негативное влияние внешних факторов на рост экономики. Ожидается, что увеличение объемов строительных работ, особенно в сфере жилищного строительства и развития инфраструктуры, продолжит создавать дополнительные рабочие места в этой и сопредельных отраслях.

«Тем не менее, важным условием развития национальной экономики в среднесрочной перспективе является финансовая и экономическая стабильность в странах-основных торговых партнерах Узбекистана», — отмечает регулятор.

«Касательно внешних условий следует отметить, что по итогам первого полугодия 2018 года счет текущих операций платежного баланса составил -1,1 млрд долларов США. Это связано, главным образом, с опережающими темпами роста импорта оборудования, технологических линий, сырья и других товаров для производственного назначения. Данный инвестиционный спрос покрывается, в основном, за счет иностранных кредитных линий и посредством кредитов банков в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

По оценкам ЦБ, изменение структуры платёжного баланса в среднесрочной перспективе будет отражать постепенную подстройку экономики под новые условия развития с увеличением удельного веса внешних ресурсов в финансировании растущих объемов инвестиционных вложений в экономику.

Денежно-кредитные условия

Увеличение валютных поступлений во втором квартале несколько ограничили возможности Центрального банка для своевременной стерилизации дополнительной ликвидности, сформировавшейся за счет операций по покупке монетарного золота.

Наряду с этим, в августе и сентябре наблюдается определенное снижение остатка средств на счетах бюджета и внебюджетных фондов, что также приводит к увеличению ликвидности в банковской системе.

В результате денежно-кредитные условия несколько смягчились, что отразилось в снижении процентных ставок денежного рынка (с 13,1% в июне и 12,8% в июле до 10,6% в августе) и процентных ставок по депозитам.

«Повышение ставки рефинансирования, наряду с изменением механизма формирования обязательных резервов, преследует цель сохранения положительных реальных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сумовых сбережений и сбалансированный рост потребления, тем самым снижая риски оттока денежных средств из банковской системы. Расширение долгосрочной ресурсной базы банков в форме депозитов, соответственно, обеспечит экономику дополнительными инвестиционными ресурсами», — подчеркивает ЦБ.

В условиях относительного профицита ликвидности в банковской системе влияние повышения ставки рефинансирования через кредитный канал на средневзвешенные процентные ставки по кредитам ограничено.

При этом сравнительно высокие рыночные ставки по кредитам в национальной валюте будут способствовать переходу части спроса на валютные кредиты, оказывая тем самым косвенное воздействие на соотношение спроса и предложения на валютном рынке.

В целях обеспечения действенности принятых решений ЦБ будет принимать меры по активизации дополнительных стерилизационных инструментов и сотрудничества с Министерством финансов по выпуску в обращение государственных ценных бумаг.

«Повышение ставки рефинансирования направлено, в первую очередь, на минимизацию рисков, связанных с ростом инфляционных ожиданий и усилением внешних проинфляционных факторов», — говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что принятое решение «не окажет существенного воздействия на темпы экономического роста, так как, во-первых, около половины роста кредитных вложений приходится на долю кредитов, выделяемых в рамках государственных программ, во-вторых, внедрение с 1 октября новых правил и норм обязательного резервирования банками позволит снизить процентную нагрузку на банки по привлеченным депозитам, устранив необходимость увеличения кредитных ставок даже при росте ставок по депозитам».

«Центральный банк продолжит внимательно следить за инфляционными рисками и применять последовательный подход, основанный на анализе поступающих данных. Будут использоваться все имеющиеся инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения условий, не допускающих усиления монетарных факторов роста цен», — подчеркивается в сообщении.