Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за декабрьскими выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана начала работу, сообщила журналистам глава миссии Каэтана де Зулуета.

Напомним, БДИПЧ ОБСЕ летом решило впервые направить полномасштабную миссию по наблюдению за выборами в Законодательную палату.

«Сегодня мы начали свою работу, эксперты миссии провели встречи в МИД Узбекистана и в Центризбиркоме», — сообщила Каэтана де Зулуета. Она уточнила, что в состав миссии входят 11 международных экспертов, базирующихся в Ташкенте, и 30 долгосрочных наблюдателей, которые будут направлены в командах из двух человек в регионы страны.

Кроме того, миссия запросила 250 краткосрочных наблюдателей в день выборов. Эксперты и наблюдатели будут отобраны из почти 29 стран-участниц ОБСЕ. Работа долгосрочных наблюдателей планируется с 3 декабря, краткосрочных наблюдателей — 19−22 декабря.

В рамках наблюдения за выборами миссия встретится с кандидатами и представителями различных государственных органов и политических партий, а также с представителями судебно-правовой системы, гражданского общества и СМИ.

Заявление о предварительных выводах работы миссии будет представлено на следующий день после выборов, итоговый доклад будет опубликован через два месяца после завершения избирательного процесса.