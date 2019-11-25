Первый международный инвестиционный форум Invest in Samarkand состоялся в Самарканде 22−23 ноября, его итогом стало подписание 146 соглашений на сумму 1,3 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана. Организатором форума выступило Министерство инвестиций и внешней торговли.

В мероприятии приняли участие более 310 представителей 31 страны, включая Китай, Южную Корею, Испанию, США, Италию, Израиль, Россию, Японию, Индию, Турцию, Таджикистан, Афганистан и Казахстан. В качестве почетного гостя форум пометил президент (губернатор) итальянского региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

На форуме в формате секционных пленарных заседаний обсуждались такие вопросы, как инвестиционные возможности и привлекательность региона для капиталовложений, преобразование туристской индустрии в стратегическую отрасль экономики, потенциал и перспективы развития строительной индустрии, повышение экспортного потенциала, локализация производства, импортозамещение и интенсивное развитие переработки сельхозпродукции.

При поддержке посольства Узбекистана в Испании в ходе форума подписано соглашения о сотрудничестве между Самаркандским областным хокимиятом и Испанским королевским футбольным клубом «Реал Мадрид» об открытии в области Академии футбола «Реал Мадрид».

Кроме того, в рамках форума иностранные инвесторы презентовали проекты строительства и эксплуатации нового международного аэропорта в Самаркандской области, парка развлечений с аттракционами и широкоформатным кинотеатром IMAX, завода по производству автобусов и другой спецтехники с электродвигателями, IT-парка, «Сити», бизнес-центров и туристических комплексов.

Участники форума посетили Национальную выставку производителей промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции Самаркандской области Made in Samarkand, ознакомились с образцами продукции и провели переговоры с производителями по налаживанию экспорта продукции.

Гости также ознакомились с работой крупных предприятий Самаркандской области, таких как производство молочной продукции Pure Milky, соков и нектаров Agro Mir, ковров и ковровых изделий SAG Gilamlari, а также текстиля и одежды Afrosiyob jeans.