Ташкентский городской кенгаш народных депутатов 14 ноября утвердил список новых улиц с названиями на территории международного бизнес-центра Tashkent Сity, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

Названия получили четыре улицы и два проезда:

1. улица Янги Тошкент;

2. проезд Янги Тошкент;

3. улица Укчи;

4. улица Заргар;

5. улица Хадра;

6. проезд Хадра.

Фото: хокимият Ташкента.

Строительство Tashkent City было начато в центральной части столицы на территории 80 га осенью 2017 года. В начале октября на территории центра были достроены конгресс-холл, отель Hilton и парк.