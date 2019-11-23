Ташкентский городской кенгаш народных депутатов 14 ноября утвердил список новых улиц с названиями на территории международного бизнес-центра Tashkent Сity, сообщила пресс-служба хокимията столицы.
Названия получили четыре улицы и два проезда:
1. улица Янги Тошкент;
2. проезд Янги Тошкент;
3. улица Укчи;
4. улица Заргар;
5. улица Хадра;
6. проезд Хадра.
Фото: хокимият Ташкента.
Строительство Tashkent City было начато в центральной части столицы на территории 80 га осенью 2017 года. В начале октября на территории центра были достроены конгресс-холл, отель Hilton и парк.