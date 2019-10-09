Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с первыми завершенными объектами международного делового центра Tashkent City — конгресс-холлом и отелем Hilton. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В конгресс-холле общей площадью 43 тысячи кв. м созданы условия для проведения крупных международных мероприятий и переговоров высшего уровня. На первом этаже размещен конференц-зал на 3500 человек, который при необходимости может быть трансформирован в два или четыре зала. Здесь же имеются помещения для двусторонних встреч, ресторан, малый концертный зал и комнаты отдыха. Дополнительные залы размещены на втором этаже.

Пятизвездочный отель Hilton имеет 21 этаж и 258 номеров, включая 8 президентских люксов. В здании есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа и объекты услуг.

Шавкат Мирзиёев с высоты ознакомился с парком с искусственным водоемом в сердце делового центра,

Строительство Tashkent City было начато в центральной части столицы на территории 80 га осенью 2017 года. Президент заявлял, что это проект, которым Узбекистан заявит о себе мировому сообществу.

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