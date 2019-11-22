Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит решил предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по трем уголовным делам, сообщает РИА Новости.

Нетаньяху обвинят в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия.

Мандельблит отметил, что расследование по делам Нетаньяху велось «ответственно и справедливо». «Только после того, как я убедился, что здесь есть серьезная доказательная база, я решил обвинить Нетаньяху по трем делам», — сказал он.

Сам Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

Впервые в истории Израиля обвинения будут предъявлены действующему премьер-министру, отмечает РИА. Экс-премьер Эхуд Олмерт, в отношении которого также велись расследования, подал в отставку.

Биньямин Нетаньяху является премьером Израиля с 2009 года. Он также занимал этот пост в 1996—1999 годах. На парламентских выборах в сентябре его партия «Ликуд» заняла второе место.