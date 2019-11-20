Постановлением правительства от 18 ноября утверждено Положение о порядке пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Узбекистана лиц, транспортных средств и товаров. Об этом сообщило Министерство юстиции.
Согласно документу, все лица, транспортные средства и товары, следующие через государственную границу, подлежат пограничному, таможенному, санитарно-карантинному контролю, а также (при необходимости) фитосанитарному контролю и ветеринарному надзору.
Для предотвращения лишних хлопот в пропускных пунктах проведение контрольных процедур органами государственного надзора в отношении водителей, товаров и транспортных средств будет осуществляться через таможенную информационную систему «Единое окно».
В положении указано предельное время нахождения транспортных средств в пропускных пунктах, в зависимости от его вида и технического состояния пропускного пункта:
- легковые автотранспортные средства — 15 минут;
- грузовые автотранспортные средства — 30 минут.
При этом время прохождения транспортного средства через соответствующие процедуры каждым органом государственного контроля при въезде в Узбекистан ограничено следующим образом:
- санитарно-карантинный контроль (водитель проходит санитарный контроль) — 3 минуты;
- пограничный контроль (проверяется наличие паспорта и документов, дающих право на пересечение государственной границы) — 4 минуты;
- таможенный контроль (водитель, товары и транспортные средства проходят таможенный контроль и оформление) — 15 минут;
- фитосанитарный контроль (если перевозимый товар является объектом фитосанитарного контроля) — 4 минуты;
- ветеринарный надзор (если перевозимый товар является объектом ветеринарного надзора) — 4 минуты.
В положении также указано, в каких случаях время прохождения контрольных процедур может превышать установленные нормы. В случаях обнаружения правонарушения органами государственного контроля, осуществляющих деятельность на территории пропускного пункта, время прохождения контрольных процедур может превышать установленные нормы.
Санжар Умаров
Не успеют!
ZAFAR SHODIEV
Я проезжал через погранпункт “Ойбек“. Время прохождения заняло несколько часов.
У таможенников нет скенера для легковых авто. Проверяют вручную и на ощупь, а также собаками. Всё это очень долго и малоэффективно. Из инструментов у них только пару старых отверток и плоскогубцы. Было и грустно и смешно одновременно.
Не умеют задавать профессиональных и “наводящих“ вопросов.
Т.е. не хватает профессионалов и современного оборудования.
Нет туалета и воды для гражданских.
Но сотрудники не грубят и не хамят как раньше.
За воротами навязчиво господствуют “менялы“ и таксисты.
Там очень грязно и шумно.