Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана обнародовал результаты проверки информацию о смерти мужчины, которого якобы вызвали на допрос в ОВД Булунгурского района Самаркандской области и избили.

О том, что 57-летний Насриддин Джаббаров скончался через несколько часов после того, как утром 16 ноября его доставили в ОВД, сообщило радио «Озодлик» В материале со ссылкой на родственников отмечалось, что мужчина погиб от побоев и что его не в первый раз заставили участвовать в оперативном мероприятии.

По данным Следственного департамента, 16 ноября Насриддин Джаббаров обратился в ОВД района с заявлением о том, что один из жителей района О. Р. занимается незаконным сбытом наркотических средств (марихуаны), и попросил принять в отношении него законные меры.

Примерно в 13:30 того же дня сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД района было проведено оперативное мероприятие, в котором был задержан О. Р. при незаконной реализации Джаббарову марихуаны весом 3,71 грамма за 150 тысяч сумов. При О. Р. также обнаружена марихуана весом 0,78 грамма и использованные в мероприятии денежные средства, которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Следственный отдел при ОВД Булунгурского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в небольших размерах). О. Р. привлечен в качестве обвиняемого заключен под стражу.

Примерно в 16:00 при оформлении первичных документов в кабинете сотрудников ОУР ОВД района здоровье Джаббарова ухудшилось, у него повысилось артериальное давление, и он с сердечным приступом был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался, говорится в сообщении

В ходе предварительного следствия Джаббаров не подвергался допросу по уголовному делу, отмечает Следственный департамент. У погибшего диагностирована острая сердечная недостаточность, коронарокардиосклероз и ишемическая болезнь сердца. Телесных повреждений не обнаружено, подчеркивает департамент.

По факту смерти Джаббарова прокуратура района ведет доследственную проверку и назначила соответствующую экспертизу.