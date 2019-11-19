Президент Шавкат Мирзиёев 15 ноября утвердил концепцию государственной политики Узбекистана в сфере межнациональных отношений и «дорожную карту» по ее реализации в 2019—2021 годах.

Основными направлениями госполитики в этой сфере определены:

создание дополнительных социально-экономических условий для эффективной реализации госполитики Узбекистана в сфере межнациональных отношений и дальнейшего развития дружественных связей с зарубежными странами, сохранение и развитие языка, культуры, традиций и обычаев представителей различных наций и народностей, проживающих в стране;

дальнейшее укрепление чувства многонациональной большой семьи в обществе, дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей, проживающих в стране, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, обеспечение равноправия граждан, недопущение ущемления их конституционных прав и свобод;

развитие международного сотрудничества и дружественных связей с зарубежными странами в целях укрепления межнациональных отношений, защита прав, свобод и законных интересов граждан на территории страны и за ее пределами, поддержка соотечественников и осуществление тесного сотрудничества с узбекскими диаспорами за рубежом, повышение авторитета и имиджа Узбекистана на мировой арене.

В структуре Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров создается Центр научно-прикладных исследований по межнациональным отношениям.

Центр, в частности, будет проводить социологические исследования, а также готовить предложения и рекомендации по укреплению межнационального согласия, раннему предупреждению и профилактике возможных разногласий и конфликтных ситуаций в обществе на национальной почве.