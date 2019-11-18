Штраф за создание водителями транспортных средств помехи для проезда транспортных средств, пользующихся правом беспрепятственного передвижения, предлагается повысить с 5 до 10 минимальных размеров заработной платы. Поправка в статью 128−5 Кодекса об административной ответственности предложена МВД Узбекистана.

Согласно пункту 26 Правил дорожного движения, при приближении транспортных средств с включенными проблесковым маячком синего цвета или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемых ими транспортных средств с включенным ближним светом фар водители обязаны уступить им дорогу для обеспечения их беспрепятственного проезда.

В последнее время Министерство здравоохранения неоднократно поднимало вопрос о непропуске водителями карет скорой медицинской помощи, из-за чего врачи приезжают на вызовы с опозданием. Минздрав призывал водителей быть «благоразумными и уступать дорогу „скорой“».

ГУВД Ташкента публиковало рекомендации по тому, как водители должны себя вести, когда слышат сирену машины скорой помощи, в которых впервые говорится о формировании водителями «коридора спасения», как это принято в развитых странах.

По мнению «Газеты.uz», повышение штрафов не приведет к моментальному изменению ситуации. Именно по причине того, что в Узбекистане не сформировано единое мнение и понимание того, как правильно пропускать машины экстренных служб, наблюдается проблема, о которой говорит Минздрав.

Чтобы ее решить, нужно, в первую очередь, МВД, МЧС, Минздраву и другим задействованным сторонам как можно скорее договориться о едином принципе пропуска водителями машин экстренных служб, с учетом международного опыта (в том числе с учетом правильного проектирования улиц и дорог), и начать масштабную кампанию по обучению как обычных водителей, так и водителей спецтранспорта (которые часто не включают звук сирены или включают его прямо перед перекрестком).

Пример обучающего ролика о создании коридора для проезда машины скорой помощи в Германии (понятен без перевода):