Утилизационный сбор в Узбекистане будут взимать с колесных транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним после утраты потребительских свойств. Соответствующие поправки внесены в законы «Об охране природы» и «Об отходах», сообщила Norma.uz.

Утилизационный сбор направлен на обеспечение экологической безопасности, защиту здоровья граждан и окружающей среды от вредного воздействия отходов.

Размеры утилизационного сбора, виды и категории транспортных средств, в отношении которых будет уплачиваться утилизационный сбор, будут определены позже.

Утилизационный сбор будут взимать:

Государственный таможенный комитет — при помещении облагаемых утилизационным сбором объектов под таможенный режим «Выпуск для свободного обращения (импорт)»;

— при помещении облагаемых утилизационным сбором объектов под таможенный режим «Выпуск для свободного обращения (импорт)»; Государственный налоговый комитет — при их производстве, сборке, изготовлении.

Создание инфраструктуры по обращению с отходами после утраты потребительских свойств колесных транспортных средств, в соответствии с дополнениями, будут финансироваться за счет средств от утилизационного сбора.

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, объем импорта юрлицами легковых машин в Узбекистан в среднем составляет около 17,5 тысяч единиц в год. Ежегодный объем выбросов вредных веществ в атмосферу, производимых транспортом (выхлопные газы), составляет порядка 1,56 тысячи тонн.

Комитет также обращал внимание, что в республике на многочисленных автотранспортных предприятиях, а также в частном секторе, нередко наблюдается ситуация, когда по много лет простаивают выбывшие из эксплуатации бесхозные автомобили, в том числе в таких местах общего пользования как обочины дорог, дворы жилых районов, при этом интенсивно разрушаясь от старости и приходя в негодность для вторичной переработки.

Кроме того, Госкомэкологии указал на проблему эксплуатации технически неисправных автомобилей. К примеру, в 2018 году техосмотр 2,8 миллиона транспортных средств выявил около 1 миллиона несоответствующих обязательным требованиям безопасности, 24818 единиц списано из-за непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Поправки к законам вступят в силу с 16 февраля 2020 года.