До конца года планируется сделать базу тестовых заданий Государственного центра тестирования (ГЦТ) доступной для общественности. Предлагается установить минимальный проходной балл по предметам, обязательным для всех, — абитуриентам, не добравшим этот минимум, результаты блока по специальности не будут зачтены.

Об этом заявили представители ГЦТ на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций 15 ноября. В мероприятии приняли участие начальники отделов ГЦТ Джамбул Юсупов, Фарход Мирзаев и Джамшидбек Адылов, а также руководитель пресс-службы ГЦТ Орзикул Бобоев.

Представители ГЦТ отметили, что в сотрудничестве с издательским домом «Давр пресс» выпускаются сборники тестовых заданий по общеобразовательным предметам. Эти сборники включают задания из официальной базы ГЦТ, использованной в нынешнем году, и определенная часть этих заданий может повториться на экзаменах в следующем году. Абитуриенты и специалисты могут отправлять свои замечания по опубликованным тестовым заданиям, которые будут учтены при их дальнейшей доработке.

К выпущенным сборникам приложены листы ответов. Абитуриентам будет предложена возможность с их помощью проверить уровень своей подготовки. Инструкция по использованию этих листов будет вскоре опубликована на сайте ГЦТ.

Кроме того, планируется открыть онлайн-доступ ко всей базе тестовых заданий на сайте ГЦТ. У любого желающего будет возможность отправлять свои замечания и предложения по заданиям, включенным в базу.

Орзикул Бобоев отметил, что выпущенные до 2019 года сборники тестовых заданий не являются официальными, так как ГЦТ не предоставлял какому-либо издательству свою базу. В отношении лиц и издательств, незаконно тиражировавших такие сборники, приняты меры в соответствии с законодательством, сказал он.

Проведена апробация образцов тестовых заданий по обязательным для всех направлений предметам (родной язык, математика, история Узбекистана). Абитуриентам была предоставлена возможность участвовать как в онлайн апробации на сайте ГЦТ, так и в очной апробации в здании ГЦТ — в ней участвовали 720 человек.

Кроме того, апробация проводилась в 59 школах и лицеях Ташкента и областей. Результаты апробации были опубликованы на сайте ГЦТ. На вопрос журналистов о том, почему страница с результатами апробации на данный момент выдает ошибку «страница не найдена», Фарход Мирзаев ответил, что материал дополняется.

Обсуждается возможность организации экзаменов и выдачи сертификатов по обязательным предметам по аналогии с сертификатами по иностранным языкам. Предлагается также установление минимального проходного балла по обязательным предметам.

С учетом возможности повторения предметов в обязательном блоке и в блоке по специальности (например, математика может быть в обоих блоках для поступающих на экономические направления) для определенных направлений количество предметов тестирования может оказаться меньше пяти. Представители ГЦТ заявили, что они не видят здесь неравные условия для абитуриентов.

На вопрос о том, с какой целью абитуриенту, сдающему, например, математику в блоке по специальности, в котором будут задания повышенной сложности, будут даны простые задания по той же математике в обязательном блоке, представители ГЦТ ответили, что вопрос с обязательными предметами уже решен и заново поднимать этот вопрос не целесообразно.

Фарход Мирзаев отметил, что во всем мире существует практика использования IQ-тестов и психологических тестов при приеме в вуз и что в Узбекистане тоже должны идти по этому пути, не ограничиваясь только проверкой знаний абитуриента по нескольким предметам.

«Газета.uz»: В интервью Kun.uz представители ГЦТ выразили мнение, что тестирование абитуриента по обязательным предметам, по которым тот менее чем два месяца назад сдавал государственную итоговую аттестацию в школе, не является выражением недоверия к школьной системе (колумнист «Газеты.uz» ранее выражал противоположную точку зрения по этому вопросу. Начальник главного управления Госинспекции по надзору за качеством образования Аслиддин Адылов также выразил мнение, что включение обязательных предметов во вступительные экзамены в вузы по сути является недоверием школе — ред.) Чем же это является, если не недоверием?

Орзикул Бобоев: Вопрос не стоит в недоверии школе. Мы ставим вопрос о подготовке всесторонне развитых кадров. В рамках действующей системы квот при поступлении в вузы, мы же должны выбирать кого-то среди абитуриентов.

Фарход Мирзаев: Для того, чтобы мы доверяли друг другу, мы должны работать во взаимодействии. Мы должны внести изменения в существующие стандарты. Мы должны привнести мировой опыт. Сегодня во всех сферах происходят изменения, в том числе и в тестовом отборе.

«Газета.uz»: Анализируя тестовые задания, опубликованные в официальных сборниках, можно увидеть такие вопросы, как, например, «Кому Озорник писал поздравительное письмо по случаю первого снега?» или «Как звали арбакеша в романе „День и ночь“?» (сборник «Родной язык и литература», 2019 год, издательство «Давр пресс», стр.112). На проверку каких навыков направлены подобные задания? Или сборник по английскому языку (сборник «Английский язык», 2019 год, издательство «Давр пресс», стр. 98 и далее): анализ текстов и заданий к ним показывает, что они по лексике и стилистике превышают уровень B1, требуемый действующими стандартами к концу окончания школы. С какой целью были использованы подобные задания в вступительных экзаменах?

Орзикул Бобоев: Тестовые задания опубликованы для того, чтобы узнать общественное мнение. Эти мнения будут обобщены и качеству тестовых заданий будет дана соответствующая оценка.

«Газета.uz»: На портале обсуждения законопроектов опубликован проект постановления о создании Научно-практического центра при ГЦТ, задачами которого определены «разработка тестовых заданий и определение их качества», «подготовка тестологов» и «обучение иностранным языкам». Разработка тестовых заданий и определение их качества является одной из прямых обязанностей ГЦТ, которым тот должен заниматься и без создания отдельного центра внутри ГЦТ. Прежде чем говорить о подготовке тестологов, необходимо решать вопрос об укомплектовании самого ГЦТ специалистами, обученными по данному направлению. А обучение иностранным языкам может привести к конфликту интересов и возможной коррупции — ведь ГЦТ тестирует соискателей на знание иностранного языка и выдает им сертификаты, дающие определенные льготы. В мировой практике организации, занимающиеся тестированием, не занимаются обучением по тем же предметам, по которым они тестируют. Так в чем заключается цель создания подобного центра внутри ГЦТ?

Орзикул Бобоев: Создание Научно-практического центра при ГЦТ — это пока еще проект. Это не значит, что вопрос с созданием центра уже решен. Мнения по проекту будут учтены.