Потребности стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в инвестициях для развития энергетического сектора составят к 2030 году 400 млрд долларов, следует из материалов министерской конференции ЦАРЭС, которая открылась 14 сентября в Ташкенте.

В работе конференции принимает участие президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, представители стран-участниц ЦАРЭС, Европейского банка реконструкции и развития, Исламского банка развития, ПРООН и Всемирного банка.

«Потребности в инвестициях в энергетическом сектор в регионе ЦАРЭС (исключая Китай) до 2030 года составляют 400 млрд долларов», — говорится в материалах конференции. Ее участникам предстоит согласовать транспортную и энергетическую стратегии ЦАРЭС до 2030 года.

В документе указывается, что в настоящее время правительства стран региона смогут мобилизовать около 2/3 требуемых средств, для полного удовлетворения потребностей необходимы коллективные усилия.

«Привлечение инвестиций посредством либерализации энергетического рынка, а также формирование энергетической системы, соответствующей требованиям завтрашнего дня, сегодня являются главными задачами новой энергетической стратегии ЦАРЭС», — заявил в ходе конференции министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС в сентябре в Ташкенте подписали совместную декларацию по разработке и реализации общей энергетической стратегии к 2030 году. Тогда энергетические ведомства обязались удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году, а также создать благоприятную для инвесторов нормативно-правовую базу по увеличению инвестиций частного сектора в энергетику.

Программа ЦАРЭС объединяет Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Ее работу поддерживают шесть крупных финансовых институтов, включая Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и АБР.