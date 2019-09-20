Министры энергетики государств-членов Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 20 сентября подписали в Ташкенте совместную декларацию, в которой их страны обязуются выработать и реализовать общую энергетическую стратегию к 2030 году, сообщила пресс-служба Минэнергетики Узбекистана.

Подписание состоялось в рамках первого диалога министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС, прошедшего в столице Узбекистана.

Декларация состоит из девяти пунктов и отражает обязательства стран выработать общую энергетическую стратегию на 2030 год, сотрудничая в достижении цели №7 ООН в области устойчивого развития, в которой говорится о «доступной и чистой энергии». Участники декларации также обязались удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году, а также создать благоприятную для инвесторов правовую базу для увеличения инвестиций в энергетику.

Декларация подписана в преддверии Саммита ООН по целям в области устойчивого развития, который состоится в Нью-Йорке 24−25 сентября, отметили в пресс-службе.

Новая энергетическая стратегия ЦАРЭС-2030 разрабатывается в сотрудничестве с Азиатским банком развития. Цель стратегии заключается в создании к 2030 году надежных, стабильных, устойчивых и реформированных энергетических рынков в регионе.

«Сегодня правительства стран Центральной Азии демонстрируют огромные амбиции. Узбекистан привержен устойчивой в финансовом и экологическом отношении энергетической отрасли. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими государствами региона ЦАРЭС и международными источниками капитала для достижения наших целей», — отметил министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран-членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.