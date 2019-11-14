Букмекерскую деятельность в Узбекистане могут разрешить с 1 января 2021 года. Это предусмотрено проектом постановления президента «О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на новый уровень», который был разработан Министерством физической культуры и спорта.

Легализация букмекерских контор направлена на дальнейшее развитие спортивной сферы, особенно футбольной, повышение ее инвестиционной привлекательности, привлечение дополнительных средств на основе международного опыта.

До 1 июня 2020 года соответствующим министерствам и ведомствам будет поручено внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности и определении ответственности для специалистов, занимающихся футбольной деятельностью, за занятие букмекерской деятельностью, игру в тотализатор, проведение согласованных игр и участие в них с целью влияния на исход матча.

До 1 апреля 2020 года планируется внести в правительство проекты нормативно-правовых актов, связанных с ведением букмекерской деятельности.

Ожидается, что лицензированием этой деятельности будет заниматься Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана. Часть прибыли букмекеров планируют направить на развитие спорта, в том числе футбола.

Что такое букмекерство

Букмекерская контора — это игорное заведение, занимающееся приемом ставок. Букмекер оценивает вероятность того или иного исхода события и на каждый из возможных исходов выставляет коэффициент — числовое значение, на которое умножается ставка в случае успеха.

Предшественником букмекерства являлись тотализаторы, на которых ставки различных игроков на одно и то же событие сначала суммировались, а затем вся сумма, кроме определённого организаторского процента, делилась между угадавшими правильный результат. Для тотализаторов, в отличие от букмекерской деятельности, не требовались никакие прогнозы со стороны организаторов.

На территории СНГ букмекерские конторы появились лишь в 1992 году в городе Москва.

Во всем мире букмекерские конторы являются спонсорами футбольных клубов, партнерами международных соревнований. Например, в Казахстане букмекеры также активно помогают финансово спортивным клубам, сумма их спонсорской помощи казахстанскому спорту составила в 2018 году составила около миллиарда тенге (2,5 млн долларов).

В чемпионате Англии букмекеры являются партнерами различных футбольных клубов: БК Betway с «Вест Хэм Юнайтед», Paddy Power с «Хаддерсфилдом», Bet365 со «Сток Сити», FUN88 с «Ньюкаслом», Mansion с «Борнмутом» и другие. В рамках партнерства команды наносят логотипы букмекеров на части футболок, некоторые даже временно меняют название стадионов в честь игорных компаний.

Обсуждение проекта продлится до 29 ноября.