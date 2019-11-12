Впервые в истории узбекского спорта представительница Узбекистана в пятиборье — Алисэ Фахрутдинова — удостоилась лицензии на Олимпийские игры в Токио, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Лицензионный чемпионат Азии-Океании по современному пятиборью проходит сейчас в китайском городе Ухань.

Сборная Узбекистана в этих соревнованиях вошла в тройку самых сильных стран континента вместе с лидирующей Южной Кореей и Японией, расположившейся на втором месте. Сразу за Узбекистаном следуют Китай и Казахстан.

Завоеванная в пятиборье лицензия на Олимпиаду-2020 стала 12-й в копилке Узбекистана.

Напомним, Узбекистан натурализовал российских пятиборцев Александра Савкина Алисэ Фахрутдинову ранее в этом году.