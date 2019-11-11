8 ноября в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с директором по финансовым операциям Экспортно-импортного банка (Эксимбанк) Республики Корея Чанг Юн Су. В ней также приняли участие представители министерств финансов и здравоохранения, сообщила пресс-служба МИВТ.

По итогам встречи был подписан четырехсторонний протокол о сотрудничестве в рамках проекта по оснащению медицинским оборудованием ряда региональных медучреждений. Его стоимость оценивается в 74 млн долларов.

Основная цель проекта — модернизация более 150 медицинских учреждений в регионах страны, преимущественно в отдаленных районах и сельской местности. Их планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием, вспомогательными медицинскими материалами и инструментами для повышения качества услуг.