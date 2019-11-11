Общественный совет при хокимияте Ташкента сообщил о возобновлении работы, приостановленной в июне.

Совет возглавил Диёр Мирзаахмедов, основатель рекламного агентства Siymo и председатель Ассоциации «Национальной маркетинговый центр».

«Работа обновлённого совета будет направлена на разработку конкретных проектов, полезных для города, а также на экспертную поддержку различных направлений деятельности хокимията», — говорится в сообщении.

На первом собрании совета 8 ноября обсуждались составы комиссий совета и другие текущие вопросы.

Первым руководителем общественного совета, созданного в мае прошлого года, был предприниматель Хикмат Абдурахманов. В июле он объявил о завершении работы в качестве председателя, при этом он планировал остаться в составе совета.