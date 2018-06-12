12 июня в столице прошла первая пресс-конференция Общественного совета при хокимияте города Ташкента. Председатель совета Хикмат Абдурахманов представил цели работы на ближайшие пять лет и рассказал о ближайших проектах.

Общественный совет столицы Узбекистана действует на основе положения, утвержденного главой администрации. В скором времени оно будет опубликовано в открытом доступе. По статусу совет является совещательным органом, решения которого носят рекомендательный характер.

В совете на добровольных началах будут работать жители столицы, общественные деятели, предприниматели и другие желающие. Прием заявок от желающих стать членами совета завершился 1 июня. Сейчас рабочая группа занимается отбором кандидатов. Для этого процесса привлечены профессиональные HR-специалисты.

Джахонгир Артыкходжаев.

С приветственным словом выступил и. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Именно он является инициатором создания этого органа, призванного консультировать хокимият и служить посредником между обществом и властями. Градоначальник выразил надежду, что с помощью совета город сможет стать более комфортным и современным.

Хикмат Абдурахманов рассказал о целях совета на ближайшие пять лет. Это выработка и реализация стратегии развития Ташкента, налаживание государственно-частного партнерства во всех его формах, поиск и внедрение инновационных идей и обеспечение открытости диалога между хокимиятом и обществом.

Общественный совет также ставит перед собой амбициозную задачу: сделать Ташкент лучшим городом Центральной Азии.

Хикмат Абдурахманов.

«Я искренне верю, что Ташкент конкурирует с мировыми столицами. Говоря о Центральной Азии как о регионе, я считаю, что нам нужно научиться позиционировать Ташкент как интересный город для поездок, для инвестирования, да и вообще как прекрасный культурно развитый город с огромной историей. Если Общественный совет сможет дать стратегию и план для реализации цели по лидерству Ташкента в Центральной Азии, считайте, что мы выполнили свою работу», — сказал Хикмат Абдурахманов корреспонденту «Газеты.uz».

Основными направлениями деятельности совета станут стратегическое развитие города и городское планирование, городской дизайн и архитектура, развитие предпринимательства, экология, совершенствование законодательства, здравоохранение и спорт, повышение квалификации сотрудников хокимията, культура и искусство, развитие международных связей.

Рабочая группа по созданию совета уже начала реализацию нескольких проектов. Среди них проекты по созданию бренда Ташкента и трансформации промышленных зданий в арт-объекты и коворкинг-центры. Открыт набор в экспертный совет по оценке бизнес-проектов. 14−15 июня совет совместно с российским КБ Стрелка организует обсуждения преобразований проспекта Амира Темура.

18 июня в Ботаническом саду совет проведет свое первое крупное мероприятие: форум «Топ-500» (регистрация). Его основная цель — дать понять инвесторам и бизнес-сообществу о заинтересованности властей города в доверительных отношениях. На форуме и. о. хокима Джахонгир Артыкходжаев представит предварительный SWOT-анализ города.

Участниками форума станут инвесторы, собственники успешных компаний, топ-менеджеры, бизнес-эксперты и опинион-лидеры. По результатам встречи будет создано сообщество предпринимателей Топ-500 (Telegram-канал), которое будет призвано изменить город и обеспечить лидерство Ташкента среди городов Центральной Азии.