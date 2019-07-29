Предприниматель Хикмат Абдурахманов объявил о завершении работы в качестве председателя общественного совета (ОС) при хокимияте Ташкента. При этом он остается в составе совета, созданного по инициативе главы столичной администрации Джахонгира Артыкходжаева в мае прошлого года.

«Это был важный период в моей жизни, я старался эту роль выполнять честно, в меру своих способностей и опыта», — сообщил Хикмат Абдурахманов в Facebook. «На мой взгляд, для молодой организации важен приток новых сил, новых мыслей, новой команды во главе ОС. Сам же намереваюсь ближайшие годы, помимо прочих наших проектов, вместе с единомышленниками посвятить образовательному проекту, который принесёт свою пользу обществу», — написал он.

Хикмат Абдурахманов признал, что совету «далеко не всё удалось реализовать по разным причинам», тем не менее, структура должна продолжить свою деятельность «для развития гражданского общества, ради укрепления диалога между горожанами и властью».

«Мы впервые за историю города создали общественно-диалоговую площадку при столичном хокимияте в виде общественного совета. Примерно 100 человек стали его членами и экспертами, что демонстрировало большой интерес со стороны горожан», — сообщил он.

Одним из самых важных проектов ОС предприниматель назвал проект «Ташкент-2025» (Концепция стратегии развития столицы до 2025 года), в рамках которого проведена диагностика социально-экономической ситуации в Ташкенте, проинтервьюированы более 50 муниципальных управлений, ГУПов и других отделений хокимията, изучен международный опыт по управлению городами.

«Надеюсь, что самые активные и уважаемые и принципиальные граждане Ташкента будут поддерживать деятельность ОС, и в рамках этого далее вести конструктивный диалог с хокимиятом и другими органами власти ради общего блага и развития», — отметил Хикмат Абдурахманов.

Отчёт о деятельности общественного совета при хокимияте Ташкента за 2018−2019 годы