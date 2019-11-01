Почти 261,7 единиц автотранспортных средств были проверены по Узбекистану на токсичность и дымность отработавших газов в ходе осеннего этапа операции «Чистый воздух». Он проводился с 10 августа по 10 сентября в регионах и с 10 сентября по 10 октября — в Ташкенте. Результаты операции Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды представил на пресс-конференции в четверг.

В столице из 14 тысяч проверенных автомобилей повышенная токсичность и дымность была выявлена у 6% (842). В масштабах страны этот показатель составил 4% (9720 автомобилей). Эксплуатация 2989 автомобилей была временно приостановлена для регулировки токсичности.

«Регулировка автомобилей на [бензиновых двигателях] занимает не более одного часа. На дизельных — до двух дней», — сообщил «Газете.uz» начальник Управления по охране атмосферного воздуха Госкомэкологии Умиджон Абдужалилов.

По данным комитета, за нарушение воздухоохранного законодательства органы УБДД назначили штрафы 2472 автовладельцам и взыскали в общей сложности более 157 млн сумов. Штрафы назначаются в соответствии со статьей 125 («Нарушение правил эксплуатации транспортных средств») Кодекса об административной ответственности.

В масштабах страны в общем валовом объеме выбросов на долю автотранспорта приходится более 60%. Источником остальных почти 40% является сектор промышленности (энергетика, химическая и нефтегазовая отрасли и строительная индустрия). При этом в Ташкенте на автотранспорт приходится более 90% выбросов загрязняющих веществ («Газета.uz» писала об этом подробно).

Основными загрязняющими веществами, выделяемыми автомобилями, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы, альдегиды, твердые вещества и другие, основными парниковыми газами — метан и углекислый газ.

Главными препятствиями для снижения уровня дымности и токсичности отработавших газов автотранспорта названы:

низкие стандарты качества топлива, производимого в стране, и автомобилей (сейчас они соответствуют стандартам Евро-2);

производимого в стране, и автомобилей (сейчас они соответствуют стандартам Евро-2); отсутствие надлежащего мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с применением автоматизированных систем в районе крупных магистралей;

загрязнения атмосферного воздуха с применением автоматизированных систем в районе крупных магистралей; нехватка приборов токсичности и дымности.

По словам Умиджона Абдужалилова, на сегодняшний день в системе Госкомэкологии имеется лишь 78 приборов контроля токсичности и дымности. Необходимо приобрести еще около 300 приборов.

В интервью «Газете.uz» он отметил, что по данным Международного энергетического агентства и Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030 году ожидается рост потребления энергоресурсов на 15−20% во всем мире. Вместе с этим вырастет и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для снижения уровня загрязнения воздуха необходимо регулярно обновлять транспортный парк, распространять использование альтернативных источников энергии в транспортной сфере и совершенствовать систему общественного транспорта. Внедрение систем инновационного городского планирования и методов организации дорожного движения, а также проведение дней без автомобиля и создание условий для немоторизированного транспорта также приведут к снижению выбросов.

Заведующая группой «Узлитинефтегаз» Надежда Синельникова сообщила, что в результате модернизации нефте- и газоперерабатывающих заводов к 2022 году отрасль планирует полностью отказаться от производства бензина марки Аи-80 и выпускать исключительно топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Эти меры (о них также говорится в Концепции охраны окружающей среды до 2030 года) должны снизить снизят уровень токсичности выбросов автотранспорта.

Операция «Чистый воздух» проводится два раза в год Госкомэпологии и Главным управлением безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел.