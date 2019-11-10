Зять президента Узбекистана Отабек Умаров избран президентом Ассоциации смешанных боевых искусств, сообщается на странице спортивной организации в Instagram.

Отабек Умаров, работающий первым заместителем руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона Узбекистана, набрал наибольшее количество голосов среди остальных претендентов, говорится в сообщении.

«В первую очередь, президент оказывает большое внимание всем видам спорта…Мы должны показать на практике оказанное доверие», — говорит Отабек Умаров в промо-ролике организации.

23 ноября в Ташкенте в спортивном комплексе Humo Arena пройдет первый официальный турнир по смешанным единоборствам GFC 20 (Gorilla Fighting Championship).

По данным ассоциации, участниками турнира станут восемь спортсменов из Узбекистана — Акмаль Амиров, Авлиёхон Хамидов, Жахонгир Жумаев, Ахлиддин Мирзадавлатов, Нурсултан Рузибоев, Джамшид Рахмоналиев, Музаффар Ражабов и Амин Эргашев.

«Спортсмены, заявленные на участие в грядущем турнире, отметили, насколько важно было для них создание подобной организации, которая смогла бы оказывать поддержку на профессиональном уровне. Известно, что до настоящего времени у них возникало много проблем с оформлением документации для участия в международных соревнованиях по смешанным единоборствам. Кроме того, ответственные соревнования им доводилось проходить без участия квалифицированных тренеров, что чревато серьезными пробелами в медицинской, психологической и физической подготовке», — говорится в сообщении.

Отабек Умаров отметил, что приложит все усилия для исправления сложившейся ситуации, привлечет спонсоров-энтузиастов, заинтересованных в развитии ММА в Узбекистане также, как он сам. Глава ассоциации выразил уверенность, что желающих будет немало, так как спортсмены по смешанным боевым искусствам из Узбекистана уже громко заявили о себе на мировой арене, следует из заявления.

«До настоящего времени прослеживался минус в психологическом воспитании у спортсменов по смешанным единоборствам, из-за чего возникали нежелательные случаи для их спортивной репутации. Поэтому главная задача Ассоциации — направить всю энергию и мощь спортсменов только на саморазвитие и желание побеждать. А для этого с нашими атлетами будут работать лучшие зарубежные и отечественные тренеры», — говорится в сообщении.

Ожидается, что гостем турнира станет боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что в марте 2018 года в Узбекистане была создана Федерация смешанных боевых искусств (ММА), ее возглавил чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Суннат Ильясов.