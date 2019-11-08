Негосударственная образовательная организация Tashkent education будет создана совместно с британской компанией Velocius для оказания услуг в сфере дошкольного, общего среднего и высшего образования, говорится в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 2 ноября.

Организации разрешено учредить дошкольную образовательную организацию (ДОО) Tashkent kindergarten, международную общеобразовательную школу School of Tashkent, а также международный университет Tashkent International University.

ДОО Tashkent kindergarten расположится по адресу в Яккасарайском районе столицы на улице Абдуллы Каххара, 26. Международной школе School of Tashkent будут переданы здания Ташкентского профессионального колледжа «Мехр-Шафкат» в Яккасарайском районе по улице Восита Вохидова, 116. Международный университет Tashkent International University обоснуется в здании Ташкентского финансового института в Юнусабадском районе по улице Кичик халка йули, 7.

Обучение в образовательных учреждениях Taskent education начнется с 2020/2021 учебного года. Преподавание будет вестись на узбекском, русском и английском языках в очной и других формах обучения, а также по госзаказу.

Требования для приема в ДОО, школу и университет организация определит самостоятельно, но согласует их с профильными министерствами. Выпускники университета будут получить диплом, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.

До 1 января 2022 года университету будут предоставлены таможенные и налоговые льготы.