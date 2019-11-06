4 ноября в Багдадском районе Ферганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли две сестры-школьницы, сообщил сайт газеты МВД «На посту».

Как отмечается в сообщении, девочки находились с отцом в автомобиле Tico, который на 54-м км автодороги А-373 не уступил дорогу машине Nexia, ехавшей по главной дороге. Из-за столкновения водитель Tico потерял управление, и машина упала в канаву.

Одна дочь водителя Tico, ученица 7-го класса, скончалась на месте, вторая, ученица 2-го класса, умерла в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведется следствие.