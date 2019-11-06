Балет «Распутин» будет транслироваться на экранах у главного входа в Государственный академический Большой театр (ГАБТ) имени Алишера Навои в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» организаторы спектакля — Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Напомним, премьера балета «Распутин» в Узбекистане состоится 19 ноября в ГАБТ имени Навои с участием всемирно известного танцора Сергея Полунина.

«В связи с тем, что билеты на это событие уже раскуплены, организатор проекта Фонд развития культуры и искусства Узбекистана принял решение организовать live-трансляцию балета под открытым небом у главного входа в театр. Трансляция будет доступна для всех желающих», — говорится в сообщении.

Драматический балет «Распутин» был создан японским хореографом Юка Ойши специально для Сергея Полунина, мировая премьера состоялась в этом году в театре «Палладиум» в Лондоне. Балет разделен на два акта, первый посвящен восхождению Григория Распутина, его знакомству с царской семьей, второй — закату и самого 50-летнего старца, и его почитателей.