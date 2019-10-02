В Государственном академическом театре им. Алишера Навои 19 ноября состоится премьера драматического балета «Распутин» Сергея Полунина. Российский артист балета впервые представит в столице Узбекистана свою новую постановку.

Спектакль был создан японским хореографом Юкой Ойши специально для Сергея Полунина. Музыку для балета написал композитор Кирилл Рихтер, художником по костюмам выступила дизайнер Ульяна Сергеенко.

«До сих пор много легенд и слухов окружают противоречивую фигуру безумного монаха, но прежде всего, он был человеком. Я верю, что он действительно обладал мистической исцеляющей силой. Я прочла все существующие книги по этой теме, но каждая рассказывала свою историю с противоположными версиями. В конечном счете я поставила хореографию так, как лично увидела это историю, стараясь понять чувства каждого из героев и изобразить их ясные образы», — поделилась Юка Ойши.

Действие спектакля происходит на шахматной доске, по которой движутся аллегорические фигуры, во многом олицетворяющие судьбы героев спектакля. Балет разделен на два акта, первый посвящен восхождению Григория Распутина, его знакомству с царской семьей, второй — закату и самого 50-летнего «старца», и его почитателей.

«Мое собственное чувство истории не так прозрачно. Я не ищу информацию в книгах, я использую интуицию. Я полагался на Юку, потому что она прекрасно умеет связывать вещи. Сам я всего лишь инструмент, воплощающий идеи в реальность. История Распутина, его личность полностью зависит от того, чей рассказ вы слышите», — рассказал исполнитель главной роли Сергей Полунин.

В этом году в театре «Палладиум» в Лондоне состоялась мировая премьера спектакля. Организатором балета в Ташкенте выступил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Билеты можно приобрести на iTicket.uz, телефон для справок: +998 71−207−1071.