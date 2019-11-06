5 ноября при поддержке ассоциации O’zeltexsanoat состоялась выставка «День кооперации». Выставка была организована по инициативе O’zeltexsanoat и проведена на производственной базе Artel Rohat

Представители компаний по производству кабельно-проводниковой продукции, бытовой техники, силового оборудования, а также электротехники намерены скооперировать усилия с целью локализации производства, эффективного освоения и использования местного сырья, материалов и комплектующих изделий. В ярмарке принимали участие такие компании, как: Artel, CП АО Andijon Kabel, АО Foton, АО Chirchiq Trasformator Zavod, ООО Qoqon Tex-invest, ООО Elxolding и множество других ответственных предприятий.





На выставке были представлены комплектующие детали производства компании Artel и других предприятий. Именно здесь компании могут обменяться данными о том, какие комплектующие детали они производят, кооперировать свои действия и заняться совместной деятельностью для дальнейшего повышения локализации производства.





Согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева от 1 мая 2019 года «О мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной продукции», на совещании обсуждалось совместное производство продукции как важного фактора развития и реформирования экономики Республики Узбекистан, а также создания высококачественной национальной продукции, способной конкурировать с иностранной.





Рост объема локализованной продукции в отечественном промышленном производстве способствует экономическому росту и развитию страны. Совместное производство увеличивает долю местных закупок и способствует максимальному использованию внутренних ресурсов, что приводит к снижению зависимости от внешних факторов. Конкурентоспособная продукция локального производства более доступна в цене по сравнению с импортными аналогами. Это стимулирует внутренний спрос и ведет к наполнению рынка качественными товарами. Кроме того, осуществление данного проекта обещает возникновение новых производств вокруг уже имеющихся и создание новых рабочих мест.





Показателем успешной реализации программы является не только процветание внутренней экономики, но и активное развитие внешней. В планах наращивание объемов экспортно ориентированной продукции. Расширение внешнеторговой политики республики укрепляет ее финансовое положение и является ценным источником экономического роста.





Скорейшая реализация намеченных целей несомненно поспособствует развитию кооперационных связей в промышленности, созданию благоприятных условий для взаимодействия хозяйствующих субъектов с целью производства востребованной на отечественном и зарубежном рынках продукции, что в свою очередь станет важнейшим условием для ускоренного развития экономики страны.

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