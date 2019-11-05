Пассажир авиарейса «Санкт-Петербург — Ургенч», которого по состоянию здоровья оставили в Самаре, решил самостоятельно добраться на родину на такси, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В понедельник самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вынужденно сел в аэропорту Самары «Кумуроч» из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Гражданин Узбекистана во время полета почувствовал недомогание из-за повышения артериального давления. После посадки в Самаре и оказания ему первой помощи он отказался от госпитализации.

Однако врачи из-за риска повторного ухудшения здоровья не рекомендовали пострадавшему дальнейший полет, и самолет продолжил рейс в Ургенч без него.

«В тот же день он выехал из Самары в Узбекистан на такси, несмотря на то, что решался вопрос о его возвращении на родину за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана», — говорится в сообщении МИДа.

Ведомство не уточняет, по какой причине узбекистанец решил не дожидаться полагаемой ему денежной помощи от властей.