2 ноября в 17:20 на автомобильной трассе Тажен-Бейнеу на территории Мангистауской области Казахстана потерпел аварию автомобиль, в котором находились граждане Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана со ссылкой на генеральное консульство страны в Актау.

В результате ДТП погиб один из пассажиров Ш. Х., водитель Ж. Ж. и 5 других узбекистанцев получили легкие повреждения и не нуждаются в лечении.

РОВД Бейнеуского района ведет следственную работу по ДТП, говорится в сообщении.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и установило контакты с соответствующими органами власти Казахстана.