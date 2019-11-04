По многочисленным заявкам и просьбам Университет Акфа открывает набор на подготовительные курсы.
Курсы будут проводится по следующим предметам:
- химия;
- биология;
- математика.
Длительность курсов: шесть месяцев.
В группах будет не более 10 человек. Занятия по каждому предмету будут проводиться три раза в неделю по 1,5 часа.
Язык обучения: английский.
Подготовительные курсы обязуют студента обучаться по всем трем предметам.
Стоимость обучения: 1,8 млн сумов в месяц.
После окончания подготовительных курсов 20% абитуриентов с наиболее высокой успеваемостью будут зачислены в Университет Акфа без вступительных экзаменов.
Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться на курсы можно по ссылке.
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