По многочисленным заявкам и просьбам Университет Акфа открывает набор на подготовительные курсы.

Курсы будут проводится по следующим предметам:

химия;

биология;

математика.

Длительность курсов: шесть месяцев.

В группах будет не более 10 человек. Занятия по каждому предмету будут проводиться три раза в неделю по 1,5 часа.

Язык обучения: английский.





Подготовительные курсы обязуют студента обучаться по всем трем предметам.

Стоимость обучения: 1,8 млн сумов в месяц.

После окончания подготовительных курсов 20% абитуриентов с наиболее высокой успеваемостью будут зачислены в Университет Акфа без вступительных экзаменов.

Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться на курсы можно по ссылке.

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