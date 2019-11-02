ГУВД Ташкента сообщило о привлечении к ответственности двух сотрудников органов внутренних дел, грубо нарушивших Правила дорожного движения.

31 октября в группе «Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)» в Facebook была опубликована запись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как автомобиль Nexia 3 со служебным госномером 01 067 VSC, двигаясь по улице Чоштепа, сознательно создавал помехи другим транспортным средствам, перестраиваясь из одной полосы в другую и резко тормозя.

В сообщении ГУВД говорится, что сотрудник нарушил пункт 53 ПДД, который гласит: «Перед началом движения, изменением направления движения (перестроение, поворот, разворот, обгон, объезд) и остановкой водитель должен убедиться в том, что маневр безопасен и не создает помех другим участникам движения».

Данный автомобиль закреплен за ОВД Шайхантахурского района. «Служебной необходимости в таковом вождении не было (например, срочный вызов, правонарушение и т. д. )», — подчеркнули в ГУВД.

В отношении сотрудника на следующее утро, в 7:50, был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 128−5 Кодекса об административной ответственности (совершение водителями правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации, то есть вынудившего других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять иные меры к обеспечению собственной безопасности либо безопасности других граждан, штраф — 10 минимальных размеров зарплаты).

«С водителем проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения ошибок на дороге», — говорится в сообщении.

В другом случае, опубликованном в той же группе, автомобиль Nexia 3 с госномером 01 158 VSC проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении улиц Фархадской и Лутфи в Учтепинском районе. ГУВД сообщает, что на запись обратило внимание Управление собственной безопасности.

Выяснилось, что автомобиль закреплен за УКД ОВД Учтепинского района. В отношении сотрудника составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 128−4 КоАО (проезд на запрещающий сигнал светофора, штраф — 2 минимальные зарплаты.

С водителем также проведена профилактическая беседа.

Сообщая об этих двух случаях, ГУВД отмечает, что интернет-пользователи неверно думают, что к таким ситуациям имеет место попустительское отношение.

«Это не так. Руководство Главного управления внутренних дел города Ташкента в данном вопросе категорично: закон для всех един, и в случае, если ошибка на дороге была совершена, за ней должна последовать административная (а иногда и дисциплинарная) ответственность. Мы также считаем, что служба в ОВД требует от человека особой ответственности и большего контроля над собой, ведь он должен подавать пример окружающим», — подчеркивается в сообщении.

В то же время ГУВД попросило не предавать огласке такие случаи, а отправлять видеозаписи в управление через Facebook.

«Публичное размещение порождает ненужные дискуссии, в которых автор, будучи не в силах держать обсуждение в правовом поле, становится провокатором новых нарушений законодательства в виде оскорблений, например. Напоминаем комментаторам об ответственности перед законом: делясь мнением о чьем-либо правонарушении, не становитесь правонарушителем сами: любую мысль можно выразить корректно, не нарушая чужих прав использованием оскорбительных выражений. Подавайте пример интеллигентным подходом к выражению своих мыслей и просите того же от окружающих», — отмечается в сообщении.