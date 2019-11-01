«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд узбекской кухни.

Димлама





Димлама — одно из вкуснейших блюд национальной кухни из мяса и овощей в собственном соку. Она готовится в казане: овощи и мясо выкладываются слоями и томятся под закрытой крышкой.

Нутовый суп





Этот рецепт подойдет тем, кому хочется чего-то сытного и оригинального. Нутовый суп прекрасно разнообразит меню в холодное время года.

Ташкентский плов





Плов — король дастархана. Готовят его в разных областях по-разному, по этому видеорецепту можно научиться готовить ташкентский плов.

Хамир хасип





Хамир хасип — это незатейливое блюдо узбекской кухни, которое станет сытным обедом или ужином для всей семьи. Готовится из простых продуктов, который найдутся у любой хозяйки.

Манты с тыквой





В самый разгар сезона сладкой тыквы не упустите возможность порадовать близких вкуснейшими мантами. По желанию в начинку можно добавить курдючный жир, тогда блюдо получится еще более сытным и сочным.

Казан-кабоб





Казан-кабоб — классика узбекской кухни. Сочное мясо, пропитанная специями и мясными ароматами обжаренная картошка — просто пальчики оближешь.

Катлама





Катлама — это простые и вкусные слоеные лепешки, которые отлично подходят на завтрак. Их можно подать с джемом, сметаной и просто с сахаром.

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