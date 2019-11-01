3−5 ноября на территорию Узбекистана через Западный Казахстан осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург), сообщил Узгидромет.

3 ноября по Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдут дожди. 4 ноября дожди, местами возможны сильные, ожидаются в других регионах Узбекистана.

Прогнозируется усиление ветра до 18−23 м/с, с порывами до 25−28 м/с.

4−5 ноября температура воздуха по территории страны понизится ночью до 0…+5 градусов Цельсия, местами возможны заморозки до −1…−2, днем — до +8…+13, по северу — ночью до −3…+2, днем — до +3…+8 градусов.

Прогноз погоды на три дня на сайте Узгидромета