Двое граждан Узбекистана, вылетавшие 29 октября на родину в порядке выдворения, были сняты с рейса Екатеринбург-Ташкент авиакомпании «Уральские авиалинии» за курение в туалете самолета до его вылета, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Х.А. и Ш. Т. были доставлены обратно в Центр временного содержания иностранных граждан по Свердловской области, теперь им предстоит заново приобрести авиабилеты за свой счет.

Ранее генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге оформило сертификат на возвращение на родину Х. А, его авиабилет был приобретен за счет средств федерального бюджета России.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил гражданам Узбекистана за рубежом внимательно изучать и соблюдать законы страны пребывания.