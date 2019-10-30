Сотрудники департамента при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности провели в Ферганской области оперативное мероприятие, в ходе которого задержали лиц, вымогавших взятку, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Специалист Алтыарыкского районного филиала государственного предприятия «Землеустройство и кадастр недвижимости» Э. М. и «другие лица», которых Генпрокуратура не назвала, требовали 30 тысяч долларов от О. Н., обещая взамен, что хоким района вынесет решение о выделении последнему 5 га земельного участка для садоводства.

Правоохранители задержали причастных с вещественными доказательствами при получении 22 тысяч долларов и 28,5 млн сумов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастия в преступлении) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.